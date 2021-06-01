İngiltere'de imalat sanayi endeksi mayısta arttı

IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere'de imalat sanayi endeksi mayıs ayında artarak 65,6 oldu.

Küresel piyasaların odağında bulunan verilerden biri olan İngiltere’nin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), 2021 yılının Mayıs ayında 65,6 seviyesine yükseldi.

IHS Markit/CIPS, İngiltere'de imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksini açıkladı. Bir önceki ayda (nisan) ülkede imalat PMI verisi 60,9 seviyesinde gerçekleşmişti. İngiltere’de imalat sanayi endeksi 2021 yılının Mayıs ayında 65,6 seviyesine yükseldi.

1994 YILININ TEMMUZ AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Böylece ülkede imalat sanayi PMI verisi, 1994 yılının Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

“ŞİRKETLERİN SİPARİŞLERİNDEKİ ARTIŞ TÜKETİCİ GÜVENİNE İŞARET EDİYOR”

IHS Markit/CIPS’ten yapılan açıklamada, “Şirketlerin siparişlerindeki artış ekonominin yeniden açılmasıyla birlikte tüketici güvenine işaret ediyor.” ifadeleri kullanıldı.