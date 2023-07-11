İngiltere'de işsizlik, beklentileri aşarak yüzde 4 oldu İngiltere'de işsizlik, mart-mayıs döneminde yüzde 0,2 artarak, yüzde 4'e yükseldi.

AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından işsizlik rakamları açıklandı.

İşsizlik oranındaki yükselişte son 12 aydır çalışmayanların sayısındaki artış etkili oldu.

İngiltere'de işsizlik, mart-mayıs dönemini kapsayan 3 aylık dönemde, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 artarak yüzde 4'e yükseldi.

Beklenti, yüzde 3,8'di

Beklenti, işsizlik oranının yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

Maaş ve ikramiyelerdeki artış

Söz konusu dönemde çalışanların ikramiyeler dahil toplam ücretlerindeki artış yüzde 6,9 olurken, ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki artış yüzde 7,3 ile rekor seviyeye yükseldi.

Beklenti, bu oranın yüzde 7,1 olacağı yönündeydi.

Enflasyona göre ayarlanmış maaş artışı

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) toplam ve düzenli maaşlar ise bu dönemde sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Grevler nedeniyle iş kaybı

Ülkede grevler nedeniyle mayısta 128 bin iş günü kaybı yaşanırken, bu rakam Temmuz 2022'den beri görülen en düşük seviye oldu.

Reel ücretlerde düşüş

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Darren Morgan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ikramiyeler dahil toplam ücretlerdeki artışın rekor seviyede arttığını ancak reel ücretlerde düşüş yaşandığını belirtti.

"Enflasyon hedeflenen seviyeye getirilecek"

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, geçen ayki faiz artış kararının ardından yaptığı değerlendirmede, yapışkan kalmaya devam eden enflasyonu hedeflenen seviyeye getireceklerini belirterek, şöyle konuştu: