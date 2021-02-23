İngiltere'de işsizlik, son 5 yılın zirvesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan açıklamada, ülkede 2020 yılının aralık ayında koronavirüs saygınının etkisiyle işsizlik oranının yüzde 5,1 seviyesine yükseldiği açıklandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) açıklamasında, şirketlerin kayıtlarında bordrolu olarak çalışan sayısının salgın öncesine kıyasla 726 bin azaldığı belirtildi. İşsizlik oranı böylece Mayıs 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

MAAŞ DESTEK PROGRAMINA RAĞMEN İNGİLTERE’DE İSTİHDAM AZALDI

Bu da İngiltere’de halen devam eden maaş destek programına rağmen salgın sürecinde istihdamın azaldığına işaret ediyor.

25 YAŞIN ALTINDA 425 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ

ONS açıklamasında ayrıca salgın döneminde işlerini kaybedenlerin yaklaşık 425 bininin 25 yaşın altındakiler olduğu kaydedildi.

İngiltere’de 2020 yılının son çeyreğinde toplam işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 454 bin artarak 1 milyon 740 bine ulaştı.

İngiliz hükümeti hali hazırda yaklaşık 10 milyon kişinin faydalandığı maaş destek programını nisan ayının sonunda noktalamayı planlanıyor.