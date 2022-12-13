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    İngiltere'de işsizlik yükseldi

    İngiltere'nin ekim ayı işsizlik ve iş gücü verisi açıklandı.
    • 13.12.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 11:19
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    İngiltere'de işsizlik yükseldi

    Bugün küresel piyasanın beklediği verilerden birisi de İngiltere'nin işsizlik oranıydı.

    İngiltere'de ILO standartlarına göre işsizlik oranı ekim ayında, sona eren 3 ayda (Temmuz-Ağustos-Eylül 2022) yüzde 3,7 seviyesine yükseldi.

    Eylül ayında sona eren 3 ayda yüzde 3,6 olan 16-64 yaş arası işsizlik oranı beklentiler dahilinde geldi.

    Ortalama gelirler arttı

    Ekim ayında sona eren 3 ayda ortalama gelirler yüzde 6,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 5,9 yükseliş olacağı yönündeydi.

    İstihdam

    İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) kasım ayı için yaptığı tahmine göre ise istihdam ekim ayına göre 107 bin kişi artarak yüzde 0,4 yükseliş gösterdi.

    İşsizlik başvuruları

    Kasım ayında düzeltilmiş işsizlik başvuruları 30 bin 500 artarak iş gücünün yüzde 3,9'u seviyesine çıktı.

    İngiltere de işsizlik yükseldi #1


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