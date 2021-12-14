İngiltere'de işsizlik yüzde 4,2'ye geriledi

Bugün İngiltere'de işsizlik verileri açıklandı. ONS verilerine göre ülkede işsizlik yüzde 4,3'ten 4,2'ye indi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre işsizlik, ekim ayında yüzde 4,2'ye düştü.

ONS tarafından, İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara sağladığı maaş destek programının eylül ayının bitmesiyle sonlandırıldığı ve işten çıkış işlemleri ekimde devam edenlerin verilere henüz yansımamış olabileceği kaydedildi.

VASIFLI ÇALIŞAN İHTİYACI SÜRÜYOR

Ülkede vasıflı çalışan ihtiyacı ise hemen her sektörde ağırlığını hissettirmeye devam etti.

SON ÜÇ AYDA İŞGÜCÜ AÇIĞI ARTTI

ONS’nin verilerine göre, ülkede eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplam iş gücü açığı 434 bin 500 artarak toplam 1 milyon 219 bine yükseldi. Verilere göre, İngiltere’de toplam iş gücü açığı, kasımda salgın öncesinin (2020 yılı ilk çeyrek) 434 bin 500 üzerinde bulunuyor.