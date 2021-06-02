İngiltere’de konut fiyatları son 7 yılın zirvesinde

İngiltere’de konut fiyatları, 2021 yılının Mayıs ayında yıllık bazda önemli bir artış kaydetti.

Dünya ülkelerinin konut fiyatlarındaki artış ve talep görünümü koronavis salgını nedeni ile değişiklik gösteriyor.

Konut kredi kuruluşu Nationwide’ın verilerine göre, ülkede konut fiyatları 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,9 artış ile son 7 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Kuruluşun verilere göre, ülkede ortalama bir konutun fiyatı mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda 23 bin 930 sterlin artarak toplam 242 bin 232 sterline yükseldi.

TÜKETİCİLER DAHA GENİŞ EVLERİ SATIN ALMAK İÇİN YARIŞIYOR

Nationwide’dan yapılan açıklamada, ülkede son dönemde tüketicilerin daha geniş evleri satın almak için adeta yarış halinde olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomist Robert Gardner, ülkede son bir yılda konut sektöründe büyük bir dönüşümün söz konusu olduğunu hatırlattı.

DAHA AZ KENTLEŞMİŞ YERLER REVAÇTA

Gardner, “Büyük çoğunluk daha az kentleşmiş yerleri arıyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ise İngiliz yayın kurumu BBC’ye yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin konut kredi borçlanmalarında bütçelerini aşmamaları uyarısında bulundu.

KONUT SEKTÖRÜNDE TALEBİ CANLANDIRMAK İÇİN EMLAK İŞLEM VERGİSİ MUAF

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti. Son aylarda konut sektöründe talebi canlandıran bu vergi muafiyeti, 2021 yılının Haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.