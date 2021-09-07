İngiltere'de konut fiyatları yüzde 0,7 arttı

Halifax'ten yapılan açıklamaya göre İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yüzde 0,7 artış kaydetti. Böylelikle ülkede konut fiyatlarındaki artış hız kesmeye başladı.

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax'ten yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttığı belirtilerek, ağustos ayı itibarıyla ülkede ortalama bir konutun fiyatının 262 bin 954 sterlin seviyesine yükseldiği kaydedildi.

KONUT FİYATLARINDAKİ YILLIK ARTIŞ YÜZDE 7,1

İngiltere'de konut fiyatları geçen ay yıllık bazda da yüzde 7,1 artmıştı, söz konusu rakam temmuzda yüzde 7,6'ye yükselmişti.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZ KESMEYE BAŞLADI

Kurumun Genel Müdürü Russell Galley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Son 12 ayda görülen hızlı kazanımlar göz önüne alındığında geçen ay görülen artış nispeten mütevazıydı." değerlendirmesinde bulundu. Galley, ülkede konut fiyatlarındaki artışın hız kesmeye başladığını bildirdi.

“KONUT SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER, DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNDEN FAYDALANIYOR”

Ernst & Young Item Club Kıdemli Ekonomi Danışmanı Martin Beck ise "Tüketici güveni yüksek seyretmeye devam ediyor. İstihdam piyasası krizden görece yara almadan çıkıyor. Konut sahibi olmak isteyenler, çok düşük seviyede olan konut kredisi oranlarından faydalanıyor." ifadelerini kullandı.