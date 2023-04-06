İngiltere’de konut fiyatları yüzde 1,6 arttı Dünyada konut fiyatları ve kira bedelleri yüksek seyrediyor. İngiltere de konutların en yüksek olduğu ülkelerden biri.

AA

Konut fiyatlarının artış hızı enflasyona da etki eden bir etken olarak kabul ediliyor.

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax tarafından bu doğrultuda araştırma yapıldı.

Yıllık bazda yüzde 1,6 artış

İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın mart ayında yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydettiği bildirildi.

Bu açıklanan rakam, son üç buçuk yılın en zayıf performansı olarak gösterildi.

Yıllık bazda düşük performansa rağmen konut fiyatlarının son üç aydır büyümesini sürdürdüğü de belirtildi.

Aylık bazda yüzde 0,8 artış

Halifax tarafından yapılan açıklamada, ülkede konut fiyatlarının bu yılın mart ayında aylık bazda yüzde 0,8 artış gösterdiği belirtildi.

Bir konutun fiyatı 287 bin 880 sterlin

Yapılan araştırma, ortalama bir konutun fiyatının 287 bin 880 sterline yükseldiğini gösterdi.

"İngiliz konut sektörü direnç göstermeye devam ediyor"

Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, geçen yılın sonundaki zor dönemin ardından İngiliz konut sektörünün direnç göstermeye devam ettiğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

Konut fiyatlarının gelecekte nereye gideceğini tahmin etmek güç. Hayat pahalılığının artması kişisel harcamalar üzerinde baskı oluştururken, önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarında ve enflasyonda yaşanabilecek düşüşler, hane halkının harcamalarını biraz daha artırmasına imkan tanıyabilir.

İngiltere’nin faiz ve enflasyon verileri

Geçen ay İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin yüzde 4’ten yüzde 4,25’e yükseltildiğini duyurmuştu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4’ten yüzde 4,25 seviyesin yükseltildiği kaydedilmişti.

İngiltere’de bu yılın şubat ayında ise enflasyon yüzde 10,4 seviyesine yükselerek, son 40 yılın en yüksek seviyesine yaklaşmıştı.

Ülkede geçen ay ise gıda fiyatlarında yüzde 18,2 ile son 45 yılın en sert artışı yaşanmıştı.