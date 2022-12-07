İngiltere’de konut fiyatlarında sert düşüş yaşandı

Ülkede ortalama konut fiyatı, 292 bin sterlinden 285 bin sterline geriledi.

İngiltere'de konut fiyatlarında gerilime göze çarpıyor.

Fiyatlar, kasım ayında yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

Aylık bazda ise 2008 finans krizinden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

292 binden 285 bin sterline geriledi

İngiliz konut kredisi finansman kuruluşu Halifax'ın açıklamasına göre, ortalama bir konutun fiyatı, 292 bin 406 sterlinden 285 bin 579 sterline geriledi.

Ülkede konut fiyatlarının kasım ayı itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 4,7 arttığı belirtilen açıklamada, söz konusu verinin geçen yılın aynı ayında yüzde 8,2 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

Piyasada yavaşlama bekleniyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, ülkede konut fiyatlarında bir normalleşme sürecinin yaşandığını belirterek, gelecek yıl ise fiyat performansının ise büyük oranda enflasyona bağlı olacağı kaydedildi.

Kinnaird, “Yüksek konut fiyat enflasyonu göz önüne alındığında piyasada bir yavaşlama beklenirken, bu ayki düşüş, son aylardaki piyasa oynaklığının en kötüsünü yansıtıyor.” ifadesini kullandı.

İngiliz ekonomisi resesyonda

İngiliz ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 daralırken, İngiltere Merkez Bankası ülkenin resesyona girdiğini bildirmişti.

AA'nın haberine göre, ülkede bu yılın kasım ayında gıda fiyatları yüzde 14,6 artış kaydetmişti.

İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.