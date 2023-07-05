İngiltere’de konut kredisi faizi arttı Moneyfacts verilerine göre, İngiltere’de ortalama beş yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 6,1 ulaştı.

AA

Konuta erişim dünyada bir sorun olmaya devam ediyor.

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts verileri konut piyasasındaki son durumu ortaya koydu.

İngiltere’de ortalama beş yıllık sabit konut kredisi faizi yüzde 5,97’den yüzde 6,1’e yükselerek geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2022 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye

Böylece söz konusu oran, geçen yılın kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Faiz artışının bir sonucu

Ekonomistler, ülkede artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Geçen yıl, ülkede, beş yıllık sabit konut kredisi faizi ortalama yüzde 3 seviyelerinde bulunuyordu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti.

Yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7

Ülkede Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı. Beklentiler enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle enflasyonun yüzde 8,4'e düşeceği yönündeydi.