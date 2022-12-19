İngiltere'de milyarder sayısı, koronavirüsten beri yüzde 20 arttı

Ülkede yapılan araştırma, 2020'de 147 olan milyarder sayısının bu yıl 177'ye çıktığını gösteriyor. Yapılan açıklamada, "İngiltere'nin servet eşitsizliği konusundaki sicili korkunç" denildi.

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere, artan milyarder sayısıyla dikkat çekiyor.

Yeni araştırmalar, ülkedeki milyarderlerin sayısının salgının başlangıcından bu yana yüzde 20 arttığını söylüyor.

Milyarder sayısında çarpıcı artış

Yardım kuruluşu "Equality Trust" tarafından yapılan çalışmada, devam eden yaşam maliyeti krizine rağmen 2020'de 147 olan milyarder sayısının bu yıl 177'ye çıktığı ve ortalama bir milyarderin yaklaşık 2 milyar sterlin servete sahip olduğu belirlendi.

İngiliz kuruluş: Ulusal bir utanç

Independent'ın haberine göre, söz konusu kuruluş, İngiltere'de milyarderlerin yükselişinin "ulusal bir utanç" olduğunu söyledi.

Böyle bir dönemde bazı ailelerin artan gaz ve elektrik maliyetleri nedeniyle ısınma ve yemek yeme arasında seçim yapmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

"Ekonomimiz ve toplumumuz için tehdit"

Equality Trust'ın Direktörü Jo Wittams, "İngiltere'nin servet eşitsizliği konusundaki sicili korkunç, büyük ölçüde adaletsiz ve ekonomimiz ve toplumumuz için gerçek bir tehdit oluşturuyor." diye konuştu.

"Aşırı servetteki bu ani patlama..."

Wittams, "Aşırı servetteki bu ani patlama, büyük ölçüde merkez bankalarının mali piyasalara trilyonlarca dolar pompalayarak hissedarların ceplerini dolduran bir borsa patlamasına yol açmasıyla, büyük ölçüde koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan önlemlerden kaynaklanıyordu." dedi.