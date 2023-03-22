İngiltere'de şubat ayı enflasyonu açıklandı İngiltere, şubat ayı TÜFE ve ÜFE verilerini paylaştı. Ocak 2023'teki gevşemenin ardından yıllık enflasyon oranları yeniden yükseldi. Ocak ayında yıllık yüzde 10,1 olan tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 10,4'e yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) paylaştığı verilere göre, İngiltere'de ev sahibi oturanların konut maliyetlerini (TÜFE) içeren Tüketici Fiyatları Endeksi, ocak ayında yüzde 8,8'den Şubat 2023'e kadar olan 12 ayda yüzde 9,2'ye geldi.

Enerji ile gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatları arttı

Şubat 2023'te yıllık TÜFE enflasyon oranına yukarı yönlü en büyük katkılar, konut ve ev hizmetleri (esas olarak elektrik, gaz ve diğer yakıtlardan) ile gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi.

Aylık bazda TÜFE, Şubat 2022'deki yüzde 0,7'lik artışa kıyasla Şubat 2023'te yüzde 1,0 arttı.

Yıllık artış yüzde 10,4 oldu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Ocak ayındaki yüzde 10,1'den Şubat 2023'e kadar olan 12 ayda yüzde 10,4 yükseldi.

Aylık artış yüzde 1,1 oldu

Aylık bazda TÜFE, Şubat 2022'deki yüzde 0,8'lik artışa kıyasla Şubat 2023'te yüzde 1,1 artış gösterdi.

Aylık değişime yukarı yönlü en büyük katkılar restoran ve kafeler, yiyecek ve giyimden

Hem TÜFE hem de TÜFE oranlarındaki aylık değişime yukarı yönlü en büyük katkılar restoran ve kafeler, yiyecek ve giyimden geldi, eğlence ve kültürel mal ve hizmetlerden (özellikle kayıt medyası) ve motor yakıtlarından gelen aşağı yönlü katkılarla kısmen dengelendi.

Çekirdek enflasyon beklentileri aştı

Şubat ayında çekirdek enflasyon yüzde 6,2'ye yükseldi. Beklenti yüzde 5,7 olacağı yönündeydi. Çekirdek fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,2 yükseliş gösterdi.