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    İngiltere’de temel gıda fiyatları artmaya devam ediyor

    Rusya-Ukrayna savaşının etkilediği Avrupa, gıda ve enerji fiyatlarının körüklediği yüksek enflasyonla boğuşuyor. İngiltere de temel gıda fiyatlarındaki artış yaşanan ülkelerden biri.
    • 25.10.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:55
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    İngiltere’de temel gıda fiyatları artmaya devam ediyor

    İngiltere’de enflasyon, eylülde yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

    İngiltere, gıda tedariki ve bulunan gıdaların da fiyat artışı sorunu ile boğuşurken resmi kurumları içinde bulundukları duruma ait araştırmalara devam ediyor.

    Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), “İngiltere’de en düşük fiyatlı 30 temel ürünün fiyatı 2021 yılının nisan ayından bu yana nasıl değişti?” başlıklı bir araştırma yaparak, araştırmanın verilerini paylaştı.

    İngiltere’de eylül ayı itibariyle son bir yıllık dönemde ayçiçek yağı fiyatının yüzde 65, makarna fiyatının yüzde 60, çay fiyatının ise yüzde 46 artış kaydettiği bildirildi.

    En ucuz 30 ürünün fiyat artışı gözlendi

    ONS verilerine göre, ülkede marketlerdeki en ucuz 30 gıda ürününün fiyatı, bu yılın nisan ayına kadarki 12 aylık dönemde yüzde 7 artarken, eylül ayına kadarki dönemde yüzde 17 artış kaydetti.

    Verilere göre, geçen yılın ekim ayı ile bu yılın ekim ayı arasındaki dönemde, marketlerdeki 30 temel ürün içerisindeki 15 ürünün fiyatı yüzde 15’in üzerinde artarken, sadece 4 ürünün fiyatı düşüş kaydetti.

    İngiltere’de temel gıda fiyatları artmaya devam ediyor #1

    Son bir yıl içerisinde ayçiçek yağının fiyatı yüzde 65, artış gösterdi

    Ülkede, eylül ayı itibariyle son bir yıl içerisinde ayçiçek yağının fiyatı yüzde 65, makarnanın fiyatı yüzde 60, çayın fiyatı yüzde 46, patates cipsinin fiyatı yüzde 38,7 ve ekmeğin fiyatı ise 37,6 artış gösterdi.

    Halk kira, konut kredisi ve enerji faturalarını ödeyemiyor

    ONS tarafından açıklanan “Artan hayat pahalılığının halk üzerinde 2022 yılının nisan ve eylül ayları arasındaki değişen etkileri” başlıklı araştırmaya göre ise, ülkede halkın çok ciddi bir kısmı artık kira, konut kredisi ve enerji faturalarını ödemekte zorlanıyor.

    Bu verilere göre, ülkede halkın yüzde 30’u konut kredisi ve kiralarını, yüzde 45’i enerji faturalarını ödemekte zorluk çektiğini bildirdi.


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