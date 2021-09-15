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İngiltere'de tüketici fiyatları arttı
İngiltere, koronavirüs salgınında uygulanan kısıtlamalarda en çok yara alan ülkelerden birisi oldu.
- AA
- 15.09.2021 - 13:09
- Güncelleme : 15.09.2021 - 13:14
İngiltere'de yaşanan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin yanı sıra perakende ve gıda ürünlerinin bulunmasında yaşanan sıkıntı, tüketici fiyatlarına da yansıdı.
Koronavirüs salgınına karşı bulunan aşılar ve üretimin ertelenmesinin etkisi ile normalleşme düzenine geçildiği günümüzde İngiltere'de ağustos ayına göre açıklanan TÜFE, aylık yüzde 0,7 artış göstererek yıllık yüzde 3,2 yükseldi
İNGİLTERE'DE TÜFE BEKLENTİYİ AŞTI
İngiltere'de tüketici fiyatları beklentileri yüzde 0,5 artması yönündeydi. Daha önceki TÜFE ise "0" değerindeydi.