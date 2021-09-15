Euro
9.9831
0.16%
Dolar
8.4391
0.09%
Altın
489.01
-0.09%
Borsa
1.433
-0.09%
Bitcoin
399.670
2.79%
EXEN Coin
24.48
0.78%
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    İngiltere'de tüketici fiyatları arttı

    İngiltere, koronavirüs salgınında uygulanan kısıtlamalarda en çok yara alan ülkelerden birisi oldu.
    • AA
    • 15.09.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İngiltere'de tüketici fiyatları arttı

    İngiltere'de yaşanan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin yanı sıra perakende ve gıda ürünlerinin bulunmasında yaşanan sıkıntı, tüketici fiyatlarına da yansıdı.

    Koronavirüs salgınına karşı bulunan aşılar ve üretimin ertelenmesinin etkisi ile normalleşme düzenine geçildiği günümüzde İngiltere'de ağustos ayına göre açıklanan TÜFE, aylık yüzde 0,7 artış göstererek  yıllık yüzde 3,2 yükseldi

    İNGİLTERE'DE TÜFE BEKLENTİYİ AŞTI

    İngiltere'de tüketici fiyatları beklentileri yüzde 0,5 artması yönündeydi. Daha önceki TÜFE ise "0" değerindeydi.

    İngiltere de tüketici fiyatları arttı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir