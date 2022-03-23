İngiltere’de yıllık enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere’de ocak ayında yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışının etkisiyle şubatta yüzde 6,2 oldu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

1992 MART AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin de üzerine çıkarak yüzde 6,2 oldu ve mart 1992’den beri en yüksek seviyesine çıktı.

ENERJİ GİDERLERİ ENFLASYONU ARTIRDI

ONS, başta enerji ürünleri olmak üzere giyim gibi çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinden gelen fiyat baskısının enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 0,8 YÜKSELDİ

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,8 ile 2009’dan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRABİLİR

Yıllık enflasyonun yüzde 6’nın üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için politika faizini daha da artırabileceğine ilişkin beklentileri de artırdı.

BoE, yüksek enflasyon nedeniyle 17 Mart’ta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarmıştı.