İngiltere’deki konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükseliş

Konut fiyatları, sadece ülkemizde değil özellikle Avrupa ülkelerinde de yükselmeye devam ediyor.

Konut finansman kuruluşu Halifax, 2021 yılı Eylül ayına ilişkin konut fiyatları verilerini açıkladı. Halifax'a göre İngiltere’de konut fiyatları, bu yılın eylül ayında yüzde 1,7 artış göstererek 2007 yılından bu yana aylık bazdaki en sert yükselişini kaydetti.

İNGİLTERE'DE ORTALAMA BİR KONUTUN FİYATI 267 BİN STERLİN

Böylece İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı eylül ayında 4 bin 425 sterlin artarak 267 bin 587 sterline yükselmiş oldu.

Son veriler, ülkede eylül ayı itibarıyla konut fiyatlarının aylık bazda son 14 yılın en sert yükselişini kaydettiğini ortaya koydu.

KONUT FİYATLARI EYLÜLDE YILLIK BAZDA YÜZDE 7,4 YÜKSELDİ

Konut fiyatlarında ağustosta yıllık bazdaki artış yüzde 7,2 seviyesindeydi. Ülkede konut fiyatlarının eylülde yıllık bazda ise yüzde 7,4 yükseldiği belirlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Halifax Direktörü Russell Galley, “Ortalama konut fiyatları bu zamana kadar olduğu en yüksek seviyesinde.” şeklinde açıklama yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE KONUT FİYATLARI HIZ KESEBİLİR"

Halifax, enflasyondaki yükseliş ve vergilerin yükselmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde konut fiyatlarındaki artışın hız kesebileceği belirtildi.