İngiltere, bilgi paylaşan dört bankaya 105 milyon sterlin ceza kesti

AA

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), uluslararası dört bankaya kesilen cezalarla ilgili açıklama yaptı.

Citi, HSBC, Morgan Stanley ve Royal Bank of Canada'ya, İngiltere devlet tahvilleriyle ilgili hassas bilgi alışverişinde bulundukları gerekçesiyle yaklaşık 105 milyon sterlin ceza verildi.

Ayrı ayrı olmak üzere; Citi 17,16 milyon sterlin, HSBC 23,40 milyon, Morgan Stanley 29,70 milyon ve Royal Bank of Canada 34,20 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

DEUTSCHE BANK, PARA CEZASINDAN MUAF

Söz konusu durumu İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na bildiren Deutsche Bank ise para cezasından muaf tutuldu.

CMA, bankaların bu davranışın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için kapsamlı uyum önlemlerini uygulamaya koyduklarını duyurdu.

"PARA CEZASI CMA'NIN KARARLILIĞINI YANSITIYOR"

CMA Rekabet Uygulama İcra Direktörü Juliette Enser, karara ilişkin finansal hizmetler sektörünün ülke ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve her yıl milyarlarca dolarlık katkı sağladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: