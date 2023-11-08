İngiltere'den Türkiye'ye 3,7 milyon turist bekleniyor İngiltere'de her iki kişiden biri seyahat ediyor ve yılda bir kez değil birçok kez seyahate çıkıyor. Bu nedenle İngiltere, Türkiye için önemli turizm pazarı.

AA

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022'de İngiltere'den 71 milyon yurt dışı seyahat gerçekleştiğini belirterek, 2023 yıl sonunda ise İngiltere'den 3,7 milyon ziyaretçi ağırlamanın hedeflendiğini belirtti.

Bağlıkaya, Londra Turizm Fuarı'nda konuşarak, İngiltere pazarında gidecek çok yolun olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Biz Türkiye'nin daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz. İngiltere vatandaşları 2022 yılında yaklaşık 58 milyar sterlin yurt dışı harcaması yapmışlar. Türkiye olarak bu harcamanın en az yüzde 20'sine talip olmamız gerekiyor.

"İngilizlerin yurt dışında kişi başı ortalama harcaması 825 sterlin"

İngilizlerin yurt dışında kişi başı ortalama harcamasının 825 sterlin olduğunu ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

İngiltere vatandaşları en çok İspanya'yı ziyaret ediyor. İspanya'yı, Fransa ve İtalya takip ediyor. Ülkemiz 2022'de 8. sırada. Mevzubahis ülkeler Akdeniz kuşağında Türkiye'nin rakip pazarlar olarak gördüğü ülkeler. Türkiye'nin İngiltere pazarında yapacak çok işi var. Elbette pazar çeşitliliği önemli fakat ana pazarlarda halen çok yüksek potansiyeller olduğunu unutmamak gerekiyor. 2022 yılında biz İngiltere'den 3,3 milyon misafir ağırladık. Bu ziyaretçi sayısı tarihin en yüksek seviyesiydi. Tarihi rekorlar peşi sıra gelmeye devam edecek.

"Türkiye'den yeni destinasyonları da tanıtmamız gerekiyor"

İngilizlerin favori destinasyonlarının genel olarak deniz, kum, güneş tatilinin yapıldığı Antalya, Muğla gibi kentler olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, şu bilgileri verdi.

İngiltere'den gelen misafirlerimizin genel tercihi ve ihtiyaç duydukları tatil modeli belli. Bizim bu pazarda Türkiye'den yeni destinasyonları da tanıtmamız gerekiyor.

"Kültür ve gastronomi daha iyi tanıtılmalı"

Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin kültür ve gastronomisinin daha iyi tanıtılması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

İstanbul, Türkiye'nin en büyük markası. İstanbul'un çok daha iyi tanıtılması gerekiyor. Kapadokya, Gaziantep, Karadeniz destinasyonları da bu anlamda öne çıkabilir. Bütün seyahat acentelerine, fuarda çok geniş bir alanda yer alan TÜRSAB çatısı altında tanıtım ve pazarlama imkanı veriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının da büyük bir alanı var. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) burada çok güçlü bir şekilde yer alıyor. Turizm kurumları olarak ülkemizin tanıtımı için yoğun bir çaba gösteriyoruz.

"Cumhuriyet'in 100. yılı rekorla kapanacak"

Gelecek yıllarda çok daha iyi sezonlar beklediklerini aktaran Bağlıkaya, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü de rekorla bitireceklerini, bundan sonra da rekorlar ekleyerek yollarına devam edeceklerini söyleyerek sözlerini şöyle bitirdi:

9-10 günlük kalış ortalamaları olan yerlerde 850-900 dolar iyi rakamlardır. İngiltere'ye gelen turistler 2022 yılında ortalama 8,4 gece konaklamışlar ve 848 sterlin harcamışlar. Ülkemiz de benzer rakamları yakalayabiliyor. Türkiye'nin önemli bir turizm ülkesi olduğunu buradan tekrar tescil edebiliriz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)