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    İngiltere'nin eylül ayı enflasyonu 40 yılın zirvesinde

    İngiltere'de tüketici enflasyonu, enerji ve gıda fiyatları etkisiyle yüzde 10,1 ile yeniden 40 yılın zirvesine yükseldi.
    • 19.10.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 09:41
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    İngiltere'nin eylül ayı enflasyonu 40 yılın zirvesinde

    Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği olumsuz koşullar, Avrupa ülkelerinin enflasyonunu yükseltmeye devam ediyor.

    İngiltere'nin eylül ayı TÜFE verisi yayınlandı. İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

    İngiltere'nin enflasyonu beklentileri aştı

    Beklenti eylülde enflasyonun yüzde 10’a yükseleceği yönündeydi.
    İngiltere’de enflasyon ağustosta yüzde 9,9, temmuzda yüzde 10,1 olarak açıklanmıştı.

    İngiltere nin eylül ayı enflasyonu 40 yılın zirvesinde #1


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