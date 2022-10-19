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- İngiltere'nin eylül ayı enflasyonu 40 yılın zirvesinde
İngiltere'nin eylül ayı enflasyonu 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de tüketici enflasyonu, enerji ve gıda fiyatları etkisiyle yüzde 10,1 ile yeniden 40 yılın zirvesine yükseldi.
- 19.10.2022 - 09:21
- Güncelleme : 19.10.2022 - 09:41
Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği olumsuz koşullar, Avrupa ülkelerinin enflasyonunu yükseltmeye devam ediyor.
İngiltere'nin eylül ayı TÜFE verisi yayınlandı. İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere'nin enflasyonu beklentileri aştı
Beklenti eylülde enflasyonun yüzde 10’a yükseleceği yönündeydi.
İngiltere’de enflasyon ağustosta yüzde 9,9, temmuzda yüzde 10,1 olarak açıklanmıştı.