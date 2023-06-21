İngiltere'nin kamu borcu 1961'den bu yana ikinci en yüksek seviyesinde Bugün İngiltere'nin enflasyonu açıklandı. Ayrıca İngiltere'nin kamu borcunun 1961'den bu yana ilk kez GSYH'yi aştığı belirtildi.

AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ülkenin net kamu borçlanması mayısta geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar sterlin artışla 20 milyar sterline ulaştığını açıkladı.

Bu rakam, ilgili aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1993'ten beri en yüksek ikinci mayıs ayı borçlanması oldu.

İngiltere'nin kamu borcu mayıs ayında 1961 yılından beri ilk kez gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 100'ünü aştı.

Destekler kamu borcunu etkiledi

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vatandaşların desteklenmesi bütçeleri sarstı.

Söz konusu artış, büyük oranda enerji destek programları ve sosyal güvenlik yardımlarından kaynaklandı.

Kamunun toplam borcunun GSYH'ye oranı

Kamunun toplam borcu mayıs sonu itibarıyla 2.567 trilyon sterline ulaşarak GSYH'nin yüzde 100,1'ine karşılık geldi.

Net kamu borcunun artışı Mart 1961'den bu yana ilk kez bu kadar yükseldi

ONS, net kamu borcunun Mart 1961'den beri ilk kez GSYH'nin yüzde 100'ünün üzerine çıktığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası dışındaki kamu borcu

İngiltere Merkez Bankası dışındaki kamu borcu ise 2.29 8 trilyon sterlin olarak hesaplandı.

"Borcu azalmak için zor kararlar alındı"

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, ekonomiyi büyütmek ve borcu azaltmak amacıyla defterleri dengelemek için zor ama gerekli kararlar aldığını belirtti.