İngiltere'nin kamu borcu kasım ayında 5.6 milyar sterlin arttı

İngiltere'nin kamu borcu kasımda 5 milyar 600 milyon sterlin artarak, 31 milyar 600 milyon sterline ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, İngiltere'nin kamu borcunun kasımda 2019'un aynı dönemine kıyasla 5 milyar 600 milyon sterlin artarak, 31 milyar 600 milyon sterline ulaştığı bildirildi.

KAMU BANKALARI HARİÇ TOPLAM BORÇ

Nisan ayından kasım sonuna kadar olan sürede İngiltere'de kamu bankaları hariç kamu borcunun 301 milyar 600 milyon sterline yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülkenin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranla yüzde 99,5 seviyesini görerek 2 trilyon 100 milyar sterline ulaştığı belirtildi.

1962 YILINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Son verilerle birlikte İngiltere'nin toplam kamu borcunun GSYH'ye oranı 1962 yılından bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.