İngiltere'nin temmuz enflasyonu yüzde 6,8 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon temmuz ayında, Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. İngiltere'nin temmuz enflasyonu yıllık yüzde 6,8 ve aylık olarak da yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.

AA

İngiltere'de parasal sıkılaştırma süreci devam ederken, yıllık enflasyon da 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek temmuz ayında, yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak kaydedildi.

Temmuzda tüketici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 düştü.

Fiyatlarda özellikle ulaştırma grubundaki yükselişin etkisi öne çıktı.

Çekirdek enflasyon tarafında ise yatay seyir izledi.

Hizmet sektörü enflasyonu yıllık bazda yüzde 7,4 oldu

İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları açısından yakından izlediği hizmet sektörü enflasyonu temmuzda yıllık bazda yüzde 7,4 olurken, hazirandaki yüzde 7,2 seviyesine göre arttı.

Enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları

Enerji ve gıda hariç tüketici fiyatları temmuzda yıllık yüzde 6,9 arttı. Bir önceki ayda da yıllık çekirdek enflasyon yine bu seviyedeydi.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırmıştı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) son toplantısında, enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini yüzde 5,25 ile 15 yılın zirvesine çıkarmıştı.

İngiltere’nin enflasyon hedefi yüzde 2

İngiliz Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyonu düşürme yönündeki kararlı adımlarının işe yaradığını ve enflasyonun Şubat 2022'den beri en düşük seviyesine gerilediğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı: