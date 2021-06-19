İnşaat izinleriyle ilgili harçlar tek seferde alınabilecek

Birçok yeniliği içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı.

YAPI KULLANMA İZNİ HARCI İLE CİNS TASHİHİ HARCI TEK SEFERDE ÖDENEBİLECEK

Yapı kullanma izin belgesi verilmesi sırasında yapı kullanma izni harcı ile cins tashihi harcı belediyelerce tek seferde alınabilecek.

YAPILARIN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği işlemleri resen yapılacak.

Belediye Gelirleri Kanunu'na eklenen maddeyle iş yapma kolaylığı reformları kapsamında birleştirilen bazı inşaat izinleri prosedürlerine bağlı olan harçlar, bedel ve ücretler de yapı ruhsatı başvurusu ile tek seferde ödenebilecek.

MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA ARACIN PİYASA DEĞERİ ÖNE ÇIKIYOR

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemeye göre, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.

KAMULAŞTIRMASIZ FİİLİ EL KOYMA VEYA HUKUKİ EL ATMA DAVALARINDA YENİ KARAR

Kamulaştırmasız fiili el koyma veya hukuki el atma davalarında, mahkemenin bedel ve tazminat hakkındaki hükmünün icrası, taşınmaz mal ile ilgili ayni haklar kapsamındaki kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilecek.