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    İnşaat maliyet endeksi haziranda yıllık yüzde 106,87 arttı

    TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 106,87, aylık yüzde 3,47 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:53
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    İnşaat maliyet endeksi haziranda yıllık yüzde 106,87 arttı

    İnşaat maliyetleri, konut satış fiyatı ve kiralarda etkin olmaya devam ediyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirttiği inşaat maliyet endeksi 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,87 arttı.

    Malzeme endeksi aylık yüzde 4,16 artış gösterdi

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,16, işçilik endeksi yüzde 0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,59, işçilik endeksi yüzde 45,67 artmış oldu.

    Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 101,79, aylık yüzde 2,58 arttı

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,08, işçilik endeksi yüzde 0,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,22, işçilik endeksi yüzde 45,38 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi haziranda yıllık yüzde 106,87 arttı #1

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 124,27, aylık yüzde 6,31 arttı

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,51, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 151,73, işçilik endeksi yüzde 46,77 arttı.

    İnşaat maliyet endeksi haziranda yıllık yüzde 106,87 arttı #2


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