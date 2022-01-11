İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 48,87, aylık yüzde 7,94 arttı

TÜİK, kasım ayında inşaat maliyet endekslerini malzeme ve işçilik artış verileri olarak paylaştı.

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 7,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,71, işçilik endeksi yüzde 0,25 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,13, işçilik endeksi yüzde 22,50 artış yaşandı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ YILLIK YÜZDE 48,79 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 7,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 10,54, işçilik endeksi yüzde 0,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 60,29, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı.





BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜZDE 49,15 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 11,28, işçilik endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,62, işçilik endeksi yüzde 22,29 artış gösterdi.



