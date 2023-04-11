İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72,37, aylık yüzde 2,08 arttı TÜİK, şubat ayına ait inşaat maliyet endeksini açıkladı.

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İnşaat maliyet endeksi 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 73,73, aylık yüzde 2,43 yükseldi

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,94, aylık yüzde 0,94 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi yüzde 103,59 artış yaşadı.