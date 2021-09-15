İnşaat maliyetleri temmuzda yüzde 45 artış gösterdi

TÜİK rakamlarına göre, inşaat maliyetleri yüzde 45 arttı ve şantiyelerin maliyet kontrolleri de önem kazandı.

İnşaat maliyet kalemlerindeki oynaklık, inşaatın maliyetinin hesaplamada ve bütçeye dair öngörülebilirlikte sorun oluşturuyor.

Tüm bu hesaplamalarının içinden çıkılması ve daha sağlıklı analizler yapabilmek için inşaat firmaları da artık dijital çözümlere başvuruyor.

İNŞAAT MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Sektörde şantiyelerin maliyet kontrolleri yapan dijital platformunun kurucusu Sedat Yazıcı, TÜİK’in temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine de değinerek şu bilgileri paylaştı:

“TÜİK temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre, aylık bazda yüzde 2,56, yıllık bazda yüzde 44,76 artış kaydetti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi yüzde 21, bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1 artış kaydetti. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

MÜTEAHHİTİN VE ŞANTİYELERİN EN ACİL İHTİYACI İNŞAATIN MALİYETİ İÇİN AKILLI YÖNETİM SİSTEMİ OLDU

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, temmuzda aylık bazda yüzde 2,28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,39 yükseliş görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik endeksi yüzde 1,29 artı. Malzeme endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,67, işçilik endeksi ise yüzde 20,37 yükseliş kaydetti. Bu rakamlara baktığımızda müteahhittin ve şantiyelerin en acil ihtiyacının bir inşaatın maliyetini akıllı yönetim sistemi ile öngörülebilir ve sürdürülebilir kılması olduğunu anlıyoruz."