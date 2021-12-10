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    İnşaat maliyetleri yükseliyor

    TÜİK, ekim ayına ait İnşaat Maliyet Endeksi'ni yayınladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,93, aylık ise yüzde 4,75 arttı.
    • AA
    • 10.12.2021 - 11:13
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    İnşaat maliyetleri yükseliyor

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,15, işçilik endeksi yüzde 1,06 yükseldi.

    Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,47, işçilik endeksi yüzde 22,62 arttı.

    BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,13 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 0,98 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,98, işçilik endeksi yüzde 22,64 yükselerek gerçekleşti.

    İnşaat maliyetleri yükseliyor #1

    BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,24, AYLIK YÜZDE 6,04 ARTTI

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,69, işçilik endeksi yüzde 1,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,78, işçilik endeksi yüzde 22,52 artış yaşadı.

    İnşaat maliyetleri yükseliyor #2

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