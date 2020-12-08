İnşaat malzemeleri ihracatı 17 ay sonra yeniden yükseldi

İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarına göre, değer olarak yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ekim ayında, aylık ihracat 17 ay sonra 2 milyar dolar seviyesini geçti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarına göre, değer olarak yılın en yüksek ihracatının gerçekleştiği ekim ayında, aylık ihracat 17 ay sonra 2 milyar dolar seviyesini yeniden aştı.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Ekim 2020 sonuçlarını açıkladı.

YILIN EN YÜKSEK AYLIK İHRACATI

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisi değer olarak ekim ayında yılın en yüksek aylık ihracatını yaptı. İnşaat malzemeleri sanayisinin ekim ayında 2,04 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatı ile aylık ihracat 17 ay sonra yeniden 2 milyar dolar seviyesini geçti.

EKİM AYINDA 5.53 MİLYON TON MALZEME İHRAÇ EDİLDİ

Yurt dışı pazarlarda koronavirüs salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı. İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı ekim ayında 5 milyon 530 bin ton oldu.

Geçen yılın ekim ayına göre ihracat miktar olarak yüzde 26,1 arttı. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı ekim ayında 0,44 dolar/kg iken 2020 yılı ekim ayında 0,37 dolar/kg olarak kaydedildi.

YILIN EN YÜKSEK AYLIK BİRİM FİYATI

Ekim ayında ihracat ortalama birim fiyatları ocak ayı ile birlikte yılın en yüksek aylık birim fiyatı oldu.

İTHALAT MİKTAR OLARAK YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak ekim ayında geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17,9 arttı ve 249 bin 700 tonu buldu.

Ekim ayı ithalatı miktar olarak yılın en yüksek aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ekim ayında 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece inşaat malzemeleri ekim ayı ithalatı değer olarak 2020 yılının en yüksek ikinci aylık ithalatı oldu.

YÜKSEK İHRACAT PERFORMANSI TÜM ALT SEKTÖRLERE YAYILDI

2020 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla da yüksek oranlarda gerçekleşti. 2020 yılının ekim ayında 7 alt ürün grubunda ihracat değer olarak yükseldi. 2020 yılı ekim ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 25,7 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Değer olarak ihracatın gerilediği tek alt sektör demir çelik ürünleri oldu.

TÜRKİYE SANAYİ İHRACATI DEĞER VE MİKTAR OLARAK YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Türkiye toplam sanayi ihracatı eylül ayında hızlanan artışını ekim ayında da sürdürdü. Ekim ayı ihracatı değer ve miktar olarak eylül ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı ekim ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki eylül ayına göre yüzde 8,5 arttı.

Ekim ayı ihracatı değer olarak geçen yılın ekim ayının da yüzde 7,2 üzerinde gerçekleşti. Ekim ayında sanayi ihracatı değer olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı oldu.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak 2020 yılının ekim ayında bir önceki eylül ayına göre yüzde 5 arttı. Sanayi ihracatı miktar olarak da önemli bir artış gösterdi.

Ekim ayında sanayi ihracatıyla miktar olarak 2020 yılının en yüksek aylık ihracat seviyesine ulaşıldı. Türkiye toplam sanayi ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2020 yılı eylül ayında 1,32 dolar/kg iken, 2020 yılı ekim ayında 1,36 dolar/kg oldu.

İhracat birim fiyatları kademeli olarak artmaya devam etti. 2019 yılı ekim ayı ortalama ihracat birim fiyatı ise 1,45 dolar/kg seviyesinde gerçekleşmişti.