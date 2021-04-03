İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1.8 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artış göstererek ihracat yüzde 3,7 yükselişle 1 milyar 820 milyon dolara ulaştı.

İnşaat malzemeleri 2020'nin son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışına devam etti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Türkiye İMSAD Mart 2021 Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta yüzde 17,8 arttı.

Üretimde 2020 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre gerçekleşen yüzde 19 yükselişte içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ve dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. Ocakta yaşanan benzer taleplerin etkileri, üretim artışını destekledi.

EN YÜKSEK ÜRETİM ARTIŞI YÜZDE 76,8 İLE TUĞLA VE KİREMİT SEKTÖRÜNDE

Yılın ilk ayında 22 alt sektörün 21'inde üretim arttı. Artış, 18 alt sektörde çift haneli ve yüksek oranlı gerçekleşti. En yüksek üretim artışı yüzde 76,8 ile tuğla ve kiremit sektöründe oldu. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 33,8, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 32,6, çimento ve betondan eşya yüzde 32 büyüdü. Hazır beton üretimi ve çimento üretimi ocak ayında yüzde 23,1 yükseldi.