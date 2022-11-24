İnşaat malzemeleri ihracatında rekor bekleniyor

İMSAD'a göre inşaat malzemelerinde 2022 ihracatının 35 milyar dolarla rekor kırması beklentisi var.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemelerinde 2022 ihracatının 35 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisinin ihracat, yatırım ve üretimde geldiği mevcut duruma ve beklentilere ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Yıl sonu beklentilerinin 35 milyar doları yakalamak"

İnşaat malzemeleri ihracatında ağustos itibarıyla yıllık bazda 34,78 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldığını dile getiren Küçükoğlu, yıl sonu beklentilerinin 35 milyar doları yakalamak olduğunu ifade etti.

"Toplam ihracat içinde inşaat malzemelerinin payı yüzde 13,7"

İnşaat malzemesi sanayisinin geçen yıl sonunda 63,3 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğüne ulaştığını hatırlatan Küçükoğlu, "2021'de 30,8 milyar dolarla ihracat lideri sektörleri arasında bulunuyoruz. Yaklaşık 65 milyon ton ihracat gerçekleştirilirken toplam ihracat içinde inşaat malzemelerinin payı yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Sektörümüzün cari açığa pozitif katkısı ise yüzde 358 oldu." diye konuştu.

"İlk Evim İlk İş Yerim projesi inşaat malzemesi sektörüne ciddi katkı sunacak"

AA'nın haberine göre, Tayfun Küçükoğlu, İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konutun, 250 bin konut amaçlı arsanın ve 50 bin iş yerinin arzının planlandığına değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu proje, ülkemiz ekonomisinin de sektörümüzün de büyümesine katkı sağlayacaktır. Bildiğiniz üzere ülke ekonomisinin ve sanayisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen inşaat; demir, alçı, elektrik malzemesi, trafo, kombi, perde, mobilya, cam, parke, plastik boru, çivi, boya gibi 250 civarında yan sektörü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiriyor.

Bu sektörlerin istihdamı ise 6 milyonu aşıyor. Projenin getireceği hareketliliğin enflasyon üzerinde de etkileri olacaktır. Orta vadede konut fiyatlarına denge getirecektir ancak kısa vadede fiyatlara etkisini görmek için biraz daha zamana ihtiyaç olacaktır."