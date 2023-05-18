İnşaat malzemeleri nisan ayında geriledi Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan 2023 sonuçları paylaşıldı. Bileşik Endeks, nisan ayında 0,21 puanlık gerilemeyle 70,15 puan olarak gerçekleşti.

AA

İç ve dış siparişlerdeki gelişmelerin etkisiyle inşaat sektöründe iyimserlik ön plana çıktı.

Şubat ve mart aylarında yükselişe geçen Güven Endeksi nisan ayında durağanlaşırken, söz konusu süreçte çalışma günü sayısının azalmasıyla Faaliyet Endeksi’nde de sınırlı bir gerileme yaşandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Nisan 2023 sonuçları açıklandı.

Faaliyetler gerilerken, beklentiler iyileşti

Rapora göre nisan ayında faaliyetler çalışma gün sayısının azalması ile gerilerken, beklentiler iyileşti. İnşaat malzemeleri sanayisinde nisan ayında depremin olumsuz etkilerinin en aza indiği görülürken, Bileşik Endeks’te çok sınırlı bir düşüş yaşandı.

Bileşik Endeks, nisanda aylık 0,21 puanlık düşüşle 70,15 puana düştü

Ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Türkiye İMSAD raporuna göre; deprem afeti ardından mart ayında hızla toparlanan Bileşik Endeks, nisan ayında büyük ölçüde durağanlaştı. Bileşik Endeks nisan ayında bir önceki aya göre 0,21 puanlık düşüşle 70,15 puana geriledi.

Faaliyet Endeksi azaldı

Faaliyet Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 1,5 puan azaldı. Yurt içi satışlar nisan ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde düşüş gösterdi. İhracatın nisan ayında belirgin şekilde gerilemesinde pazarlardaki yavaşlama etkili oldu. Buna bağlı olarak üretimde de nisan ayında yüksek bir düşüş yaşandı. Ramazan Bayram’ındaki tatilinin etkisiyle çalışma gün sayısındaki azalma üretimi de sınırladı.

Güven Endeksi, durağanlaştı

Rapora göre, 2023’ün şubat ve mart aylarında yükselen Güven Endeksi, nisan ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisindeki güvenin söz konusu dönemde durağanlaşması, faaliyetlerdeki düşüşlerden kaynaklandı.