İnşaat malzemesinde son 12 aylık ihracat 24.7 milyar dolar

Türkiye İMSAD verilerine göre inşaat malzemeleri ihracatında mayıs ayı itibarıyla son 12 aylık performans 24 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), dernek tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Mayıs 2021 sonuçlarını açıkladı.

Bunu göre, mayısta, 2,46 milyar dolarla, endeksin başlangıcından bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Mayısta tam kapanma ve çalışma gün sayısının bayram tatili dolayısıyla azalmasına rağmen yüksek bir performans yakalandı. 2021 Mayıs itibarıyla yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 24 milyar 730 milyon dolara, miktar olarak 63 milyon 300 bin tonla son dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

İnşaat malzemelerinde kilogram başına düşen ihracat değeri mayısta yüzde 50 artarak 0,42 dolara ulaştı.

PAZARLARDA TALEP ARTIŞI SÜRÜYOR

Mayısta inşaat malzemeleri ithalatı, nisan ayına göre yavaşlayarak 707 milyon dolar ve 255 bin 481 ton seviyesinde gerçekleşti. Kilogram başına düşen ithalat birim fiyatı ise 2,77 dolara yükseldi.

Önceki ay 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları yıllık bazda yükseldi. Ortalama ihracat birim fiyatları, mineral ürünlerde yüzde 36,9, demir çelik ürünlerinde yüzde 24,2, ağaç ve ahşapta yüzde 36,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 32,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 24,5 yükseldi.