İnşaat sektörü çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talep etti

İnşaat sektörü çimento ve demirde fiyat düzenlemesi talep etti

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat girdilerinde fahiş fiyat artışları yaşandığını belirterek, demir, çimento ve beton üreticilerinin fiyat düzenlemesine gitmesi gerektiğini belirtti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, açıklamasında demirin kilogram fiyatının son 6 ay içinde 3.5 liradan 6 liraya çıktığını söyledi.

“DEMİR-ÇELİK VE DİĞER TEMEL İNŞAAT MALZEMELERİNDEKİ FİYAT ARTIŞLARI, FAHİŞ”

Tellioğlu, "Demir-çelik ürünlerinde ve diğer temel inşaat malzemelerinde yaşanan fahiş fiyat artışları, dövizde yaşanan artış, enflasyon ve faiz parametrelerini kapsayan ekonomik değerlendirmelerle izah edilememektedir.

İÇ PAZARDA MALZEME TEDARİKİ ZORLAŞTI

Tek sorun fiyat artışları olmayıp, demir, çimento ve beton üretiminde dünyada ilk 8 ülke içinde yer almamıza rağmen iç pazarda malzeme tedarikinin zorlaşması da büyük bir sorun haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, demir, çimento ve beton üreticilerinin acil fiyat düzenlemesine gitmesini ve üretimi artırarak iç pazarın ihtiyacını karşılamasını talep etti.

Kamuya iş yapan müteahhitlerin yaşadığı sıkıntıya da değinen Tellioğlu, bu müteahhitlerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle taahhütlerini yerine getirmekte zorlandığını bildirdi.