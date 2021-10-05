İnşaat sektöründeki firma sayısı 10 yılda yüzde 43,2 arttı

TÜİK ve Merkez Bankası'nın yayınladığı veriler, inşaat firma sayısının geçen 10 yıl içerisinde yarıya yakın arttığını ve bu büyüklükten kaynaklanan istihdam artışı yaşandığını ortaya kondu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarına göre, son 10 yılda inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısında düzenli artış olurken buralarda çalışanların sayısının dalgalı bir seyir izlediği görüldü.

Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2011-2020 döneminde yüzde 43,2 artışla 127 bin 50'ye yükselirken, bu yerlerde çalışanların sayısı da 1 milyon 100 bini buldu.

Söz konusu sektörün firma sayısı 2011'de 88 bin 701 iken bu sayı 2015'te 100 bin 931'e, 2019'da 121 bin 494'e yükseldi. Sektör, koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020'de de firma sayısını yaklaşık yüzde 4,6 artırmayı başardı. Bu dönemde firma sayısı 127 bin 50'e çıktı. Böylece 2011-2020 döneminde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı yüzde 43,2 artmış oldu.

ÇALIŞAN SAYISI 2011'DE 978 BİN 89 İKEN 2020'DE İSE 1 MİLYON 107 BİN 177 OLDU

Bu sektörde çalışan sayısı 2011'de 978 bin 89 iken bu sayı 2015'te 1 milyon 310 bin 109'a, 2018'de 1 milyon 428 bin 555'e çıktı. Takip eden yıllarda bu rakamların gerisinde kalan istihdam 2019'da 1 milyon 100 bin 127, 2020'de ise 1 milyon 107 bin 177 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA MİKRO ÖLÇEKLİ FİRMA VAR

Sektör firmalarının ölçeklerine göre dağılımı incelendiğinde, bu alanda en fazla mikro ölçekli firmaların olduğu görüldü. Geçen yıl sektörde 99 bin 220 mikro ölçekli, 23 bin 475 küçük ölçekli, 3 bin 869 orta ölçekli ve 486 büyük ölçekli firma faaliyet gösterdi.