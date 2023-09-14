İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96'ya çıktı TÜİK verilerine göre 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı yüzde 85,4 iken bu oran 2023 yılında yüzde 96 olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanım araştırmasını yayınladı.

Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarına göre; 2007 yılında 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin İnternete erişim oranı yüzde 85,4 iken bu oran 2023 yılında yüzde 96 oldu.

Sabit genişbant bağlantı kullanan girişimlerin yüzde 8,5'i 1 Gbit/s ve üzeri hızda bağlantı kullandı.

Girişimlerin yüzde 40,2'si sosyal medya uygulamalarını kullandı

Sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar veya multimedya paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan 10 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin oranı, 2023 yılında yüzde 40,2 oldu. Sosyal medya kullanan girişimlerin oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 37,7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,8'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 70,8'inin en az bir sosyal medya uygulaması kullandığı görüldü.

Sosyal ağlar en fazla tercih edilen sosyal medya uygulaması oldu

Facebook, Linkedln, Xing gibi sosyal ağlar, yüzde 89,1 ile sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin en fazla tercih ettiği sosyal medya uygulaması oldu. Bunu yüzde 75,5 ile YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Spotify gibi multimedya paylaşım siteleri ve yüzde 33,6 ile Twitter gibi girişimin blogları veya mikro blogları izledi.

Web sitesine sahip girişimlerin oranı yüzde 55,9 oldu

Web sitesi sahiplik oranı, 2022 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 51,2 iken bu oran 2023 yılında yüzde 55,9 oldu. Web sitesi sahiplik oranı çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde; 2023 yılında 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,6'sının, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 75,6'sının ve 10-49 çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 51,5'inin web sitesi sahibi olduğu görüldü.

E-satış yapan girişimlerin oranı yüzde 18,2 oldu

Girişimlerin 2022 yılında İnternet (web siteleri ya da mobil uygulamalar) ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığı ile gerçekleştirdikleri e-satış oranı yüzde18,2 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre e-satış yapma oranı, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 20,8 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 31,8 oldu.

Kurumsal Kaynak Planlaması ve Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımları kullanımı arttı.

Ücretli bulut bilişim kullanımı 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 48,2 oldu.

Girişimlerin yüzde 5,5'i yapay zeka kullandığını belirtti

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2022 yılında yüzde 3,5 iken 2023 yılında yüzde 5,5 oldu. Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre yapay zeka kullanan girişimlerin oranı incelendiğinde; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 4,9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 6,5'inin ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 18,5'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Bu oranlar 2022 yılında sırasıyla yüzde 2,8, yüzde 5,5 ve yüzde 17,5 idi.

Yapay zekayı kullanmamada en önemli neden maliyetlerin yüksek olması oldu

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullanmadığını belirten girişimlerin yapay zekayı kullanmama nedenleri incelendiğinde; en önemli nedenin yüzde 60,7 ile maliyetlerin çok yüksek olması olduğu görüldü. Bunu, yüzde 53,8 ile girişimde ilgili uzmanlık eksiğinin bulunması ve yüzde 49,6 ile mevcut ekipman, yazılım veya sistemlerle uyumsuzluğun olması izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)