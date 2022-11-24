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    İnternette güvenli alışveriş için 11 önlem

    KVKK, internetteki "efsane indirim" kampanyalarına karşı tüketicileri uyardı.
    • 24.11.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 13:08
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    İnternette güvenli alışveriş için 11 önlem

    İnternet alışverişlerinde ödeme esnasında yaşanan dalgınlık, dikkatsiz ve acele etme isteği, tüketicilerin maddi kayıplarına neden oluyor.

    KVK uyardı

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet alışverişlerinde ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması, şüpheli işlemlere karşı da şifre ve parolaların güncellenmesi önerisinde bulundu.

    İnternetten alışverişin giderek arttığı son yıllarda, güvenirlik ve alıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde işlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.

    Efsane indirimler dönemi riskleri artırıyor

    Her yılın kasım ayında "efsane kasım", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan kampanya dönemlerinde bu risk, daha fazla ön plana çıkıyor.

    internet

    İnternet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenler

    AA'nın haberine göre, KVKK, internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulundu.

    • Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar açılmamalı.
    • Kampanya mesaj ve bildirimlerinin orijinal kaynağından gelip gelmediği kontrol edilmeli.
    • İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olunmalı.
    • Alışveriş yapılan sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığı ile sitenin iletişim bilgileri kontrol edilmeli.
    • Alıcılar, mutlaka kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini incelemeli.
    • Ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgileri kullanılmalı.
    • Mümkünse işlemler şahsi cihazlar üzerinden gerçekleştirilmeli.
    • Şüpheli işlemlere karşı şifre ve parolalar güncellenmeli.
    • Güvenliğinden emin olunmayan e-postalar ve ekleri açılmamalı.
    • Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olabilmek adına işlem yaparken acele edilmemeli.
    • Yapılacak işlemlerle ilgisi olmayan bilgiler istendiği takdirde sorgulayıcı olunmalı.

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