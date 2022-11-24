İnternette güvenli alışveriş için 11 önlem

KVKK, internetteki "efsane indirim" kampanyalarına karşı tüketicileri uyardı.

İnternet alışverişlerinde ödeme esnasında yaşanan dalgınlık, dikkatsiz ve acele etme isteği, tüketicilerin maddi kayıplarına neden oluyor.

KVK uyardı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), internet alışverişlerinde ödeme esnasında fiziki kart bilgileri yerine sanal kart bilgilerinin kullanılması, şüpheli işlemlere karşı da şifre ve parolaların güncellenmesi önerisinde bulundu.

İnternetten alışverişin giderek arttığı son yıllarda, güvenirlik ve alıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde işlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.

Efsane indirimler dönemi riskleri artırıyor

Her yılın kasım ayında "efsane kasım", "efsane cuma" ve farklı isimlerle yapılan kampanya dönemlerinde bu risk, daha fazla ön plana çıkıyor.

İnternet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenler

AA'nın haberine göre, KVKK, internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenlere yönelik önerilerde bulundu.