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    İnternetteki sahte alışveriş sitelerine dikkat

    İnternet alışverişi günümüzde aktif bir şekilde kullanılıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara izin verilmemeli. Sahte internet sitelerini anlayabilmek için yapılabilecekleri hatırlattık.
    • Özel Haber
    • 10.08.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 18:08
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    İnternetteki sahte alışveriş sitelerine dikkat

    Aktif bir şekilde kullandığımız internet alışverişinde dolandırıcılar tarafından başımıza gelebilecek talihsiz olaylardan korunabilmek için yapılabilecekleri uzmanların görüşlerinden sizler için derledik.

    Sahte siteler özel günleri tercih ediyor

    İnternet sitelerindeki dolandırıcılığa karşı yapılabilecekleri hatırlatmadan önce, sahte internet sitelerinin özellikle özel günleri tercih ettiğini belirtmekte fayda var.

    Peki internetteki bir alışveriş sitesinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacağız. Hep birlikte tablomuza göz atalım:

    İnternetteki sahte alışveriş sitelerine dikkat #1


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