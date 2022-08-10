İnternetteki sahte alışveriş sitelerine dikkat

İnternet alışverişi günümüzde aktif bir şekilde kullanılıyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara izin verilmemeli. Sahte internet sitelerini anlayabilmek için yapılabilecekleri hatırlattık.

Aktif bir şekilde kullandığımız internet alışverişinde dolandırıcılar tarafından başımıza gelebilecek talihsiz olaylardan korunabilmek için yapılabilecekleri uzmanların görüşlerinden sizler için derledik.

Sahte siteler özel günleri tercih ediyor

İnternet sitelerindeki dolandırıcılığa karşı yapılabilecekleri hatırlatmadan önce, sahte internet sitelerinin özellikle özel günleri tercih ettiğini belirtmekte fayda var.

Peki internetteki bir alışveriş sitesinin sahte olup olmadığını nasıl anlayacağız. Hep birlikte tablomuza göz atalım: