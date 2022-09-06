İnternetten alışverişte 5 altın kural

E-ticaret destekleri tekstil sektörünü hareketlendirirken, e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin pazara giriş stratejileri ve eylem planları da buna göre oluşturulabilecek.

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz hafta e-ihracat destekleri hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Buna göre; e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin pazara giriş stratejileri ve eylem planları oluşturulabilecek.

E-ihracat destekleri

E-ihracat tanıtım desteğine ilişkin giderlerde de yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek miktarı B2B platformları için yıllık 4 milyon lira, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 15 milyon lira, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon lira ve pazar yerleri için yıllık 30 milyon lira ile sınırlı olacak.

"Milyonlarca liralık teşvik giyim endüstrisini güçlendirecek"

Bu konuda sektörde çalışmaları olan adın girişimci Pınar Mercanoğlu, teşviklerden duldukları memnuniyeti dile getirerek, piyasada yeni kurulan ve orta düzey şirketlerin alacağı desteklerle yükseleceğini, milyonlarca liralık teşvikin giyim endüstrisini güçlendireceğini açıkladı.

"Maliyetler fiyatlara yansıyor"

Mercanoğlu ayrıca, “Aldığımız ürünler dolara endeksli olduğundan ürün fiyatlarında piyasada bir yükseliş yaşanıyor. Kargo dâhil satış fiyatı belirlediğimizden kârımızdan ödün vererek fiyatları makul tutmaya çalışıyoruz.” şeklinde, sektörün içinde bulunduğu güçlüğe vurgu yaptı.

Alışverişte şunlara dikkat

Sektör temsilcisi, ayrıca özellikle kadınların alışverişte yapması gerekenleri şöyle hatırlattı: