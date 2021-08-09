İnternetten tek alışveriş ortalaması 100 liranın altında

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımı artan e-ticarette, sepet tutarları ortalama 98,5 lira olarak gerçekleşiyor.

Koronavirüs salgını, teması azaltan e-ticareti artırdı. E-ticaretten yaptığımız alışveriş ile ilgili istatistikler ve araştırma sonuçları bu yöndeki alışkanlıklarımızı ortaya çıkarıyor.

Geçen yıl e-ticarette, 2 milyar 290 milyon adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık alışveriş gerçekleşti. İnternet üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerde sepet ortalaması, ödeme şekillerine göre değişti.

KAPIDA ÖDEME RAKAMI 53 LİRA

Para iadeli alışveriş sitesinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, internetten kredi kartı ile satın almalarda sepet ortalaması 182 lira olurken, kapıda ödeme, havale, eft ve diğer seçeneklerde sepet ortalaması 53 liraya kadar düştü.

SEPET ORTALAMASI EN YÜKSEK SEKTÖR TURİZM OLDU

Sepet ortalaması en yüksek olan sektör turizm oldu. İnternet üzerinden yapılan konaklama harcamalarının sepet ortalaması 2 bin 558 lira olarak gerçekleşti. Hava yolları şirketlerinden bilet alımında ise ortalama 902 lira harcandı. Giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe yapılan dijital alışverişlerde ise ortalama 223 lirayı buldu. Elektronikte sepet ortalaması 177 lira, eğlence-sanatta 161 lira, gıda ve süpermarkette ise 88 lira oldu. Çiçek siparişlerinin sepet ortalaması 89 lirayı bulurken, yemek siparişlerinin ortalaması da 49 lira olarak duyuruldu.