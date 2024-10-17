IPARD III Programından 211 projeye 1,9 milyar lira hibe

AA

Tarım ve hayvancılık alanında destekler çeşitli alanlarda devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını belirterek, uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını kaydeden Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar'ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacak.

"211 GİRİŞİMCİYE 4 MİLYAR LİRA TUTARINDA YATIRIM"

Yumaklı, farklı illerdeki 211 girişimcinin daha hayallerini gerçekleştirip, yaklaşık 4 milyar lira tutarında yatırımın ülkeye kazandırılacağını belirterek, "Bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.