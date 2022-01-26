İplik ithalatındaki önlemlerde süre uzatma soruşturması

Ticaret Bakanlığı, naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatına yönelik uygulanan korunma önlemlerinin süresinin uzatılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Yerli üreticinin aleyhine yapılan ithalatla ilgili zaman zaman soruşturmalar açılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

YERLİ ÜRETİCİLER TALEP ETTİ

Buna göre, 21 Ekim 2019'daki Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar" kapsamında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması kararlaştırıldı.

KORUMA ÖNLEMİ İTHALATI AZALTTI

Başvuruya istinaden yapılan ön inceleme esnasında, mevcut korunma önleminin yürürlüğe girmesiyle ithalatın piyasa payında düşüş yaşandığı, yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olduğu tespit edildi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verdi.