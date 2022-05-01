İptal edilen düğünün parasına iade kararı

Koronavirüs nedeniyle düğünler üst üste iptal edildi. Bu iptalde verilen koparalar geri alınamadı. İptaller düğün sahiplerinin ve salon işletmecilerinin zararı ile sonuçlandı.

Koronavirüs salgını nedeni ile düğün iptalleri sık sık gündeme geldi. Bazen düğün sahipleri bazen de salon işletmecileri iptallere isyan etti. Bu tür olaylar dava konusu yapılarak, sık sık yargıya taşındı.

Bu davalardan birinden "tüketicinin, iptal talebini düğün salonu sahibine makul bir süre içerisinde bildirmişse ödediği bedelin tamamını geri alabilir" kararı çıktı.

Ödedikleri para gelin ve damat adayına iade edildi

İzmir 6. Tüketici Mahkemesi, salgın nedeniyle düğünü iptal olan gelin ve damat adayının düğün salonu işletmesine yaptığı ödemenin iadesine karar verdi.

Salon için 12 bin liraya anlaşıldı

İzmir'de evlilik hazırlığı yapan M.A. ve B.D., Bayraklı'da bir düğün salonuyla 28 Haziran 2020 tarihi için taksitle ödemek üzere 12 bin lira üzerinden anlaşma yaptı.

3 bin 500 lira kopara verdiler

Gelin ve damat adayı düğün organizasyonu için 3 bin 500 lira ödedi ancak 11 Mart 2020'de ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine düğün salonları 16 Mart 2020'de yayınlanan genelgeyle kapatıldı. Bunun üzerine düğün, 8 Eylül 2020'ye ertelendi.

Düğün sahipleri işletmeye fesih ihtarnamesi gönderdi

Salgın koşullarında belirsizliğin sürmesi nedeniyle düğünü iptal etmek isteyen B.D, işletmeye fesih ihtarnamesi gönderdi, ödenen bedelin iadesini istedi.

Tüketici mahkemesi gelinle damat adayını haklı buldu

B.D'nin olumlu yanıt alamaması üzerine başvurduğu Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı bularak ücretin iadesine karar verdi.

İşletme karara itiraz etti

İşletmenin karara itiraz etmesi üzerine dosya, İzmir 6. Tüketici Mahkemesine taşındı.

Dosyayı değerlendiren mahkeme, tüketicinin noter aracılığıyla 16 Haziran 2020'de gönderdiği fesih ihtarnamesinin 30 Haziran'da düğün salonuna tebliğ edildiğine dikkati çekti.

Mahkemenin kararı tüketici lehine oldu

Mahkemenin, tüketici yararına verdiği kararında şu ifadeler yer aldı:

"8 Eylül 2020'de düğünler ile ilgili yasaklamaların ve kısıtlamaların devam ettiği, sözleşmede kararlaştırılan şekilde hizmetin verilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir. İşlem temelinin çökmesi kavramının uygulanabilmesi için sonradan meydana gelen değişikliklerin önceden teşhis ve tahmin edilememiş olması şartının yani öngörülemeyen dış bir olayın meydana geldiği, bu durumun borçludan kaynaklanmadığı görülmektedir. Tüketiciyi sözleşmeyle bağlı tutmanın mümkün olmadığı kanaati oluşmuştur. Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali ile ödenen bedelin iadesine yönelik hakem heyeti kararının onanması gerektiğine karar verilmiştir."