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- Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi projesine başladı
Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi projesine başladı
Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Zikar kentinde iki petrol sahasında günlük 200 milyon fit küp gaz kapasiteli yatırım projesinin başladığını ilan etti.
- AA
- 19.09.2021 - 18:15
Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar, 3 yıldan fazla süren bir bekleyişin ardından projenin Zikar kentindeki Nasıriyye ve el-Garraf sahalarında Amerikan Baker Hughes şirketiyle beraber gerçekleştirileceğini bildirdi.
GÜNLÜK 200 MİLYON FİT KÜP GAZ ÜRETİM KAPASİTELİ YATIRIMI
Abdulcebbar, Baker Hughes şirketinin söz konusu iki petrol sahasındaki günlük 200 milyon fit küp gaz üretim kapasiteli yatırımı aynı bölgedeki petrol yatırımıyla birlikte yapacağını belirtti.
"PROJE GECİKTİ"
Projenin gecikmiş olduğunu aktaran Abducebbar, "Projenin 2018'de başlaması gerekiyordu." dedi.
BAKER HUGHES İLE İMZALAR ATILMIŞTI
Amerikan petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, Irak hükümetiyle günlük 200 milyon fit küp gaz, 1.000 ton sıvı gaz ve 900 metreküp kondensat üretmek üzere Ağustos 2018'de anlaşma imzalamıştı.