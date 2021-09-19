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Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi projesine başladı

Irak, iki petrol sahasında gaz üretimi projesine başladı

Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Zikar kentinde iki petrol sahasında günlük 200 milyon fit küp gaz kapasiteli yatırım projesinin başladığını ilan etti.