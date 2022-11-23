Irak, Lübnanlı bankalarla ortak işlemlerini durdurduğunu açıkladı

Irak Merkez Bankası, Lübnanlı bankalarla ortak işlemlerin durdurulması kararını açıkladı.

Irak Merkez Bankası'ndan Lübnanlı bankalara resmi yazı gönderildi.

Yazıda, "Çalışma çıkarı ve denetim yapılması gerekçesiyle Lübnan bankalarından, Irak'a ait Rafideyn ve Reşid bankalarının Beyrut şubelerine bakiye aktarılma işlemi durduruldu." ifadeleri kullanıldı.

Bir gün önce aktarım işlemleri incelemeye alındı

Irak Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ammar Hamad Halaf’ın imzasını taşıyan yazının, "Irak Şeffaflık Kurumunun Lübnan bankalarında bulunan paraların Irak Rafideyn Bankası Beyrut Şubesi’ne aktarım işlemlerinin incelemeye alınması kararından" bir gün sonra çıkması dikkati çekti.

Para aktarım işlemlerinde yolsuzluk iddiaları vardı

Bağdat’taki ilgili mahkeme, dün eski Rafideyn Bankası Genel Müdürü ve Yardımcısı'nın, Lübnan’daki bankalara para aktarım işlemlerinde "yolsuzluk iddiaları" nedeniyle zorla getirilmesi kararı çıkarmıştı.