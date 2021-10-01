İran, Bitcoin madencilik yasağına son verdi

İran, geçtiğimiz mayıs ayında 4 ay süre ile ülkesinde elektrik sarfiyatına neden olan Bitcoin (BTC) madenciliğini yasaklamıştı.

Elektrik sıkıntısı yaşayan İran'da, kripto para madenciliğine 4 ay boyunca herhangi bir madencilik faaliyetine izin verilmeyecek şeklinde getirilen yasak kaldırıldı.

Iran International'a göre İran hükümeti, dün yaptığı bir açıklamayla birlikte 4 aydır süren madencilik yasağının kalktığını kamuoyu ile paylaştı.

LİSANSLI MADENCİLER FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEKLER

İran, Bitcoin (BTC) madencilik yasağını kaldırdığını resmi olarak duyurdu. Artık İran'da lisanslı madenciler, madencilik faaliyetlerini sürdürebilecek.

YASAĞA RAĞMEN İRAN'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEMEDİ

Ancak yasak getirilmesine rağmen ülkedeki elektrik sorunları devam etmiş, ülkenin başkan yardımcısı ise bunun yasa dışı madenciler yüzünden olduğunu belirterek yasağa uyulmadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

MADENCİLİĞİN YÜZDE 85’İ YASA DIŞI

Ancak gelen haberler, ülkede bulunan madencilik operasyonlarının yaklaşık olarak yüzde 85’inin yasa dışı olduğunu belirtiyor.

Bu hafta başında da İran’ın en büyük borsalarından birinin binasında onlarca ASIC madencilik cihazına rastlandı. Bunun ardından da borsanın CEO’su Ali Sahraee istifa etti.