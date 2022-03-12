İran, 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla sınırda yoğunlukların yaşanmaması adına Razi Sınır Kapısı’ndaki çalışma süresini uzattığını açıkladı.

İran'dan Van'a girişlerde sorun ve yığılma yaşanamaması adına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, devreye gidi.

NEVRUZ BAYRAMI SIRASINDA YIĞINMA YAŞANSIN İSTENMİYOR

Bilmez, Nevruz Bayramı dolayısıyla sınırda yoğunlukların yaşanmaması adına İranlı yetkililerle görüşmüştü. Görüşmeler sonucu Razi Sınır Kapısı’ndaki çalışma süresinin uzatılması, Van’a gelen İranlı turistlere rahat bir nefes aldırdı.

RAZİ SINIR KAPISINDAN KAPIKÖY SINIR KAPISINA GEÇİŞLER HIZLANDI

Nevruz öncesi sınır kapısındaki yoğunluğa takılmak istemeyen İranlı turistler, Razi Sınır Kapısı’ndan Van’ın Kapıköy Gümrük Kapısı’na geldi. Burada işlemlerini kısa sürede tamamlayan İranlı turistler, kapıdaki çalışma sürelerinin uzatılmasından memnuniyet duydu.

“ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN GELDİK”

Fati isimli İranlı turist, alışveriş yapmak için Türkiye’ye geldiklerini belirtti. Koronavirüs dolayısıyla son iki yıldır gelemediklerini ifade eden İranlı turist, sınır kapısındaki sürenin uzatılmasının İranlılar için iyi olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE RAHAT ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ"

Ailesiyle Van’a gelen bir başka turist Eliza Mestçizade ise Türkiye’yi çok sevdiklerini ve sürekli seyahat ettiğini dile getirdi. Mestçizade, sıkılmadan rahat bir şekilde geçiş yaptıklarını ifade etti. Baba Mestçizade de sürenin uzatılması ve sınır kapılarındaki düzenlemelerden dolayı geçişlerin rahat olduğunu kaydetti.

“VAN SHOPPİNG FEST” İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15-29 Mart günlerinde düzenlenecek ’Van Shopping Fest’ için tüm hazırlıklar tamamlandı.

İran, Razi Sınır Kapısı’ndaki çalışma saatlerini uzattı VİDEO