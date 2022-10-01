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- İran - Türkiye doğalgaz boru hattı bakıma alınacak
İran - Türkiye doğalgaz boru hattı bakıma alınacak
- 01.10.2022 - 11:17
- Güncelleme : 01.10.2022 - 11:20
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ileten boru hattına ilişkin açıklama yaptı.
Gaz boru hattında 8 gün boyunca bakım yapılacak.
BOTAŞ açıklama yaptı
Gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu hat üzerinden 2-9 Ekim arasında gaz akışı duracak.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.
8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacak
AA'nın haberine göre, açıklamada, "İran-Türkiye doğalgaz boru hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacaktır.
Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.