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    İran - Türkiye doğalgaz boru hattı bakıma alınacak

    BOTAŞ, "Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacak" dedi.
    • 01.10.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 11:20
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    İran - Türkiye doğalgaz boru hattı bakıma alınacak

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ileten boru hattına ilişkin açıklama yaptı.

    Gaz boru hattında 8 gün boyunca bakım yapılacak.

    BOTAŞ açıklama yaptı

    Gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu hat üzerinden 2-9 Ekim arasında gaz akışı duracak.

    BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

    8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacak

    AA'nın haberine göre, açıklamada, "İran-Türkiye doğalgaz boru hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacaktır.

    Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

    İran - Türkiye doğalgaz boru hattı bakıma alınacak #1


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