İran - Türkiye doğalgaz boru hattı bakıma alınacak

BOTAŞ, "Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacak" dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), İran'dan Türkiye'ye doğalgaz ileten boru hattına ilişkin açıklama yaptı.

Gaz boru hattında 8 gün boyunca bakım yapılacak.

BOTAŞ açıklama yaptı

Gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu hat üzerinden 2-9 Ekim arasında gaz akışı duracak.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacak

AA'nın haberine göre, açıklamada, "İran-Türkiye doğalgaz boru hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğalgaz teslimatı yapılamayacaktır.

Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.