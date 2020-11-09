İran'da borsa mağdurları protesto gösterisi düzenledi

İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından onlarca kişi, Tahran Borsa binası önünde bir araya gelerek gösteri düzenleyip sloganlar attı.

İran ekonomisi, ABD yaptırımları ile başlayan süreçte önemli gerileme gösterdi. Resmi parası "Tümen", değer kaybetti. Bu aşamada da devlet yetkilileri, halkı yatırım yapmak için yönlendiren beyanatlar verdi.

RUHANİ, HALKI BORSADA YATIRIM YAPMAYA TEŞVİK ETTİKTEN SONRA BORSA DÜŞÜNCE, YATIRIMCILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Menkul Kıymetler Borsası'nın, sert bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce yani 6 Ağustos günü yaptığı bir konuşmada, halkı borsada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa göstergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

İRAN BORSASI SERT DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

9 Ağustos günü düşüşe geçen İran Menkul Kıymetler Borsası endeksinin, bugüne kadar yüzde 36 oranında değer kaybettiği belirtiliyor.

TAHRAN BORSA BİNASI ÖNÜNDE SLOGANLAR ATILDI

Tahran Borsa binası önünde bir araya gelen göstericiler, hükümet yöneticilerini ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı hedef aldığı düşünülen, "Perde arkasındaki yetkili paramızla ne yaptı?" ve "Yalancı yalancı; Kalibaf aşağıya in" sloganları attı.

BU İLK PROTESTO DEĞİL

İran Menkul Kıymetler Borsası mağdurlarından onlarca kişi, daha önce de İran Meclis binası önünde borsanın değer kaybetmesini protesto etmişti.