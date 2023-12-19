İran'da petrol üretimi son 2 yılda yüzde 60 arttı İran Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hucestemehr, ülkesinde petrol üretiminin son 2 yılda yüzde 60 arttığını beyan etti.

AA

ABD, İran'a petrol ambargosu koymuştu. Bu yasak sınır komşusu olan Türkiye'yi de etkilemişti.

İran petrol satışı için kendisine yeni yollar ararken, üretimine de devam etti.

Tesnim Haber Ajansı'na göre İran Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hucestemehr, İran'ın petrol üretimine dair bilgi verdi.

Muhsin Hucestemehr, ülkesinde petrol üretiminin son 2 yılda yüzde 60 arttığını söyledi.

"Ekonomik büyümeye en fazla katkıyı petrol ve doğalgaz sağladı"

İranlı Bakan Yardımcısı, Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin ekonomik büyümesine en fazla katkıyı petrol ve doğalgazın sağladığını da aktardı. Hucestemehr, yüzdeliğin detaylı rakamlarını ise paylaşmadı.

ABD'nin İran'a ambargosu

ABD, 2018'de Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmış, petrol satışını da sınırlandırmıştı.

İran Petrol Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin günlük petrol ihracatının 1 milyon 400 bin varili aştığını kaydetmişti.

"Üretim artışı 24 ay içinde gerçekleşti"

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, ise şu ifadeleri kullandı:

Hükümete geldiğimiz dönemde petrol üretimimiz günde 2 milyon 200 bin varildi. Bakanlığımızın 24 ay içindeki çalışmalarıyla bu rakam 3 milyon 400 bin varile yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)